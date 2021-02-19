«Абхазия - это Грузия» - теперь об этом знают и на Марсе

19.02.2021



Кроме того, на марсоходе будет проведен ряд экспериментов, полезных для возможных будущих экспедиций людей на планету. Так, эксперимент MOXIE призван показать возможность получения кислорода из марсианской атмосферы, которая на 96% состоит из углекислого газа.



Он уже передал первую картинку с места посадки.



В борткомпьюетере марсохода Perseverance с Земли на Марс были отправлены данные множества людей, зарегистрировавшихся на сайте NASA В том числе запись грузинского



Таким образом сегодня даже на Марсе есть информация о том, что Абхазия - это Грузия. Марсоход Perseverance только что совершил успешную посадку в районе кратера Езеро. Он будет искать следы жизни и изучать геологию планеты, чтобы понять причины превращения Марса в сухую холодную планету.Кроме того, на марсоходе будет проведен ряд экспериментов, полезных для возможных будущих экспедиций людей на планету. Так, эксперимент MOXIE призван показать возможность получения кислорода из марсианской атмосферы, которая на 96% состоит из углекислого газа.Он уже передал первую картинку с места посадки.В борткомпьюетере марсохода Perseverance с Земли на Марс были отправлены данные множества людей, зарегистрировавшихся на сайте NASA В том числе запись грузинского блоггера cyxymu , которую он указал при регистрации - Abkhazia is Georgia и что мы вернемся назад.Таким образом сегодня даже на Марсе есть информация о том, что Абхазия - это Грузия.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>