В Абхазии лимит потребления электроэнергии в феврале превышен на 27%

24.02.2021 23 февраля под председательством временно исполняющего обязанности главы местного правительства Валерия Делба состоялось расширенное рабочее совещание по вопросам контроля за запретом функционирования майнинговых ферм.



«В январе потребление по республике составляло 380 мегаватт, сегодня эта цифра достигла 485 мегаватт. Все подстанции работают на пределе, выше номинала, рискуя выходом из строя оборудования. Уже неудобства в результате перегруза испытывают потребители подстанций «Сухум-2», «ИэПИТ», «Баслата». Если такие высокие нагрузки сохранятся, мы будем вынуждены ввести ограничения на потребление», - сказал гендиректор «Черноморэнерго» Михаил Логуа.



РУП "Черноморэнерго" установило допустимые лимиты на период ремонта ИнгурГЭС с учётом возможных нагрузок в пик, а также с учётом возобновления потребления электроэнергии учреждениях образования.



По мнению энергетиков, прирост потребления не естественный и резкий. В процентном соотношении потребление превышает лимит на 27 %.



По данным отчетов глав районных администраций, во всех районах продолжаются рейдовые мероприятия. Крупные майнинговые фермы отключены. Однако остаются проблемы с выявлением мелких ферм на частных территориях.



Представители т.н. Таможенного комитета подтвердили случаи вывоза оборудования для добычи криптовалют из Абхазии (свыше 6 000 аппаратов). По результатам обсуждения Владимир Делба поручил минимизировать потребление электроэнергии за счет усиления рейдовых мероприятий, предотвращать случаи внутренней миграции ферм (из района в район).



Делба указал и на необходимость путём упрощения таможенных процедур создать условия для беспрепятственного вывоза майнингового оборудования из республики.









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