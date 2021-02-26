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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Патриархия Грузии обвинила самозванца Висариона Аплиа во лжи

26.02.2021 Грузинская православная церковь (ГПЦ) выступила с заявлением в ответ на слова главы самозванной "Абхазской православной церкви" иерея Виссариона (Аплиа).



Напомним, что несколько дней назад иерей Виссарион выразил надежду, что Московский патриархат определит статус Абхазской церкви.



«Ответ иерею Виссариону Аплиа:



19 февраля 2021 года в интервью телевидению сепаратистского режима Абхазии иерей Виссарион Аплиа, который был возведен в священники Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым и до сегодняшнего дня остается под юрисдикцией ГПЦ, грубо исказил вопросы церковной истории в Абхазии и на фоне изданного патриархом России святейшим Кириллом заявил: «На Кавказе решение религиозных вопросов является прерогативой Российской патриархии, а не Константинопольской, Александрийской или Иерусалимской».



Мы должны напомнить автору основанных на лжи заявлений:



Местные православные церкви в признанных канонических границах сами решают все церковные проблемы.



Абхазия исторически является частью Грузии, как политически, так и церковно. С VIII века Католикосат Абхазии, с XI века Патриархия всея Грузии, с XV века Католикосат Лихт-Имерети и Абхазов с центром в Бичвинта, а с XVI века в Гелати. Быть может отец Виссарион объяснит, почему католикосы Лихт-Имерети и Абхазов проводили служение на грузинском языке, начиная от Иоакима и заканчивая Доситеозом?



Потому, что по национальности они были грузинами и родственными грузинам кавказцами: Абашидзе, Чхетидзе, Лорткипанидзе, Квариани, Эристави, Багратиони, Церетели и население было грузинским.



После упразднения автокефалии Грузинской церкви, в XIX веке, абхазской епархией управляли грузинские архиереи.



В 1917 году, после восстановления автокефалии Грузинской церкви, ГПЦ создало епархию Цхум-Абхазети, которой руководил Митрополит Амброс. В 1921-1993 годах главы епархии Цхум-Абхазети были под юрисдикцией Грузинской апостольской церкви.



Изначально епархия вместе с 300,000 человек оказалась изгнаны с исторической земли из-за известных событий 1993 года. До 2008 года священнослужители служили лишь в Кодорском ущелье, до тех пор, пока их окончательно не изгнали с территории Абхазии. Что касается незаконно отправленного епископа патриархом Тихоном — он не признавал автокефалию Грузинской православной церкви и пытался ослабить ее позиции в Абхазии, но патриарх Тихон никогда не рассматривал епархию Цхум-Абхазети в юрисдикции Русской церкви.



В XX веке в епархии Цхум-Абхазети всегда были грузинские архиереи и епарихя входила в юрисдикцию Грузинской православной церкви.



То, что епархия Цхум-Абхазети является неделимой частью Грузинской церкви, подтвердил Священный синод Российской церкви в октябре 1943 года, признав Автокефалию Грузинской церкви в исторических границах».









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