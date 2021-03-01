Правительство Грузии призвали к диалогу с общественностью и политическими лидерами Абхазии

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01.03.2021 Представители гражданского общества призывают грузинское правительство предпринять действенные шаги для начала диалога с общественностью и политическими лидерами Абхазии.



В связи с этим представители гражданского общества распространяют обращение:



«Когда в прошлом году лидером Абхазии стал Аслан Бжания и значительные руководящие позиции заняли Александр Анкваб и Сергей Шамба, Сухуми неоднократно заявлял о своей готовности к прямому диалогу с Тбилиси. В своих публичных выступлениях г-н Бжания и г-н Шамба обозначили ряд тем, по которым находят возможным начать диалог, в частности, сотрудничество в области энергетики, торговли, экономики, свободы передвижения и другое.



В конце 2020 года в Сухуми была принята «Концепция внешней политики», где грузино-абхазским отношениям уделена отдельная глава. Наряду с другими вопросами, в документеесть новое предложение: параллельно с Женевскими переговорами, Сухуми рассматривает возможность создания двухсторонних переговорных форматов.



Вслед за заявлениями Сухуми, в целом положительное отношение к прямому грузино-абхазскому диалогу выразила грузинская власть. Известно, что Грузия, неоднократно и на всех уровнях, заявляет об абсолютной приверженностимирному пути разрешения конфликта. При этом, трансформация конфликта видится невозможной без прямого грузино-абхазского диалога и конкретных встречных предложений грузинской власти.



Мы, представители гражданского общества, высоко ценим готовность Сухуми и Тбилиси к углублению сотрудничества и призываем грузинское правительство предпринять действенные шаги для начала диалога с общественностью и политическими лидерами Абхазии.



Мы выражаем готовность поддержать этот процесс с максимальной отдачей наших возможностей и опыта.



Мы убеждены, что прямой диалог будет способствовать принятию взаимовыгодных решений и нормализации грузино-абхазских отношений», - говорится в обращении.



Обращение подписали: Арчил Гегешидзе, Георгий Канашвили, Вахтанг Чарая, Юля Харашвили, Марина Пагава, Михеил Мирзиашвили, Паата Закареишвили, Элико Бенделиани, Нино Каландаришвили, Вахтанг Колбая, Анна Дзяпшипа, Марина Элбакидзе, Вахтанг Ногаидели, Натиа Чанкветадзе, Заал Аркания, Шота Швелидзе, Арчил Элбакидзе, Кети Мурусидзе, Алу Гамахария, Кети Аптарашвили, Давид Джишкариани, Александр Русецкий, Уча Нануашвили, Эка Пирцхалава, Мери Гелашвили, Яго Пасандзе, Тамара Сараджишвили, Русико Маршания, Саломе Адамия, Марина Почхуа, Ираклий Хвадагиани, Маргарита Ахвледиани, Давид Пипия, Натиа Надирадзе, Елена Натенадзе, Иване Абрамашвили, Лали Пертанава, Мамука Купарадзе Ираклий Чихладзе и Звиад Мчедлишвили.









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