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    Абхазские оппозиционеры обвиняют денйствующих режим в сотрудничестве с Тбилиси
    02.03.2021
    В центре Сухуми собираются сторонники т.н. абхазской оппозиции, чтобы опротестовать сообщения о ведении де-факто режимом переговоров с официальным Тбилиси.

    Ранее де-факто Сухуми подвергся жесткой критике со стороны Абхазского народного движения за якобы проведенные с официальным Тбилиси переговоры по налаживанию экономических и торговых отношений. В сообщении АНД отмечается, что помощник де-факто президента Бенур Квирия по поручению Аслана Бжания и с согласованием с т.н. Службой госбезопасности Абхазии, посетил территорию, подконтрольную официальному Тбилиси, 25 февраля 2021 года.

    «Начиная с предвыборной кампании, господин Бжания последовательно пытается внедрить в общественное сознание мысль о том, что наш новый путь — это многоуровневый диалог с Грузией. И эти идеи перешли в практическую плоскость сразу же после прихода во власть», — говорится в заявлении абхазских оппозиционеров.

    В сообщении делается ссылка на видеоролик, где Бенур Квирия, якобы, «в пылу пышного застолья договорился до того, что готов заложить в Абхазии парк в честь своего «друга», который воевал против народа Абхазии. На видео он якобы произносит длинную тираду о братстве и совместной истории с грузинским народом и о том, что «нам надо оставить негатив в прошлом и думать о сотрудничестве».

    В Абхазском народном движении отмечают, что закулисные переговоры, анонимный приезд в оккупированный регион грузинских политиков в сопровождении другого помощника т.н. президента, многочисленные заявления и интервью секретаря де-факто Совбеза, концепция внешней политики, принятая в срочном порядке за спиной у народа, и многое другое являются звеньями одной цепи.

    «Считаем, что господин Бжания перешёл красную линию, которая лишает его морального права обладать полномочиями, прописанными в статье 53 Конституции Республики Абхазия, особенно в части вопросов, определения направлений внешней политики государства», – говорится в заявлении.


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