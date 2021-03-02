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    Бенур Квирая объяснил свою поездку на подконтрольную Грузии территорию желанием привлечь инвестиции
    02.03.2021
    Экс-помощник лидера абхазского режима Бенур Квирая прокомментировал ситуацию связанную с его поездкой на подконтрольную грузинской стороне территорию.

    "Я могу ответить за каждое свое слово и поступок, которые я совершал и совершаю.
    Я возглавлял ООО "Скурча", это свободная экономическая зона.

    Я ездил в Грузию не по поручению президента, я был 18 февраля и просил, чтобы поехал от него, но он отказался и сказал, что, пока я помощник, посещать Грузию не буду. 19 февраля я сдал удостоверение.

    Я посещал Грузию и поеду еще, это мой частный визит, поехал туда, чтобы привлечь большие инвестиции для нашей родины.

    Я хочу построить порт, большие гостиницы, хочу привести в Абхазию много денег, чтобы мой народ, который живет в этой стране не нищенствовал, а жил хорошо.

    Я воин, начиная с 1989 года нахожусь в абхазском освободительном движении, участвовал во всех операциях и после войны делаю все, что зависит от меня, для того чтобы моя родина процветала.

    Всех, кто хотят показать меня в какой-то форме я приглашаю сюда, чтобы они приехали и объяснили мне, какую риторику они используют в мой адрес, не зная чем я занимаюсь и что делаю.

    Я хочу спросить у партий, которые подняли шум, у них какая-то программа есть, которая оздоравливала бы нашу экономику, есть у них какая-то социальная программа, которая бы дала возможность нашим женщинам, детям, или мы постоянно будем находиться на дотации у России?

    Я один кто поехал в Грузию или у нас еще есть граждане, которые являются гражданами Грузии и посещают ее?

    Порядка пяти тысяч человек в прошлом году посещали Грузию, наши больные лечатся там.

    Я поехал туда, потому что приехал мой друг бизнесмен из России, у которого было ограниченное время. Его друг, тоже бизнесмен, прилетал в Грузию.

    Я ездил туда только по одной цели, для того чтобы в свободной экономической зоне были инвестиции.

    Сама идеология свободной экономической зоны гласит о том, что здесь должна быть свободная торговля, должен быть мировой торговый центр.

    Ради этого я воевал, находился в рядах нашей армии, для этого я здесь воспитывали первый спецназ.
    Я хочу чтобы все люди в Абхазии жили лучше, чем вы живёте сейчас, хочу чтобы в вашем доме был порядок, чтобы ваши дети получали хорошее образование а учителя хорошую зарплату.

    Я не состою ни в какой партии и не считаю нужным согласовывать свои действия с каким-то партиями или движениями".


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