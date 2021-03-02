Бенур Квирая объяснил свою поездку на подконтрольную Грузии территорию желанием привлечь инвестиции

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02.03.2021 Экс-помощник лидера абхазского режима Бенур Квирая прокомментировал ситуацию связанную с его поездкой на подконтрольную грузинской стороне территорию.



"Я могу ответить за каждое свое слово и поступок, которые я совершал и совершаю.

Я возглавлял ООО "Скурча", это свободная экономическая зона.



Я ездил в Грузию не по поручению президента, я был 18 февраля и просил, чтобы поехал от него, но он отказался и сказал, что, пока я помощник, посещать Грузию не буду. 19 февраля я сдал удостоверение.



Я посещал Грузию и поеду еще, это мой частный визит, поехал туда, чтобы привлечь большие инвестиции для нашей родины.



Я хочу построить порт, большие гостиницы, хочу привести в Абхазию много денег, чтобы мой народ, который живет в этой стране не нищенствовал, а жил хорошо.



Я воин, начиная с 1989 года нахожусь в абхазском освободительном движении, участвовал во всех операциях и после войны делаю все, что зависит от меня, для того чтобы моя родина процветала.



Всех, кто хотят показать меня в какой-то форме я приглашаю сюда, чтобы они приехали и объяснили мне, какую риторику они используют в мой адрес, не зная чем я занимаюсь и что делаю.



Я хочу спросить у партий, которые подняли шум, у них какая-то программа есть, которая оздоравливала бы нашу экономику, есть у них какая-то социальная программа, которая бы дала возможность нашим женщинам, детям, или мы постоянно будем находиться на дотации у России?



Я один кто поехал в Грузию или у нас еще есть граждане, которые являются гражданами Грузии и посещают ее?



Порядка пяти тысяч человек в прошлом году посещали Грузию, наши больные лечатся там.



Я поехал туда, потому что приехал мой друг бизнесмен из России, у которого было ограниченное время. Его друг, тоже бизнесмен, прилетал в Грузию.



Я ездил туда только по одной цели, для того чтобы в свободной экономической зоне были инвестиции.



Сама идеология свободной экономической зоны гласит о том, что здесь должна быть свободная торговля, должен быть мировой торговый центр.



Ради этого я воевал, находился в рядах нашей армии, для этого я здесь воспитывали первый спецназ.

Я хочу чтобы все люди в Абхазии жили лучше, чем вы живёте сейчас, хочу чтобы в вашем доме был порядок, чтобы ваши дети получали хорошее образование а учителя хорошую зарплату.



Я не состою ни в какой партии и не считаю нужным согласовывать свои действия с каким-то партиями или движениями".









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