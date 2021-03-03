НПО: жителям Гальсокго района Абхазии могут предложить бесплатную учебу в России

03.03.2021 Де-факто власти Абхазии ведут переговоры с Россией о предоставлении абитуриентам из Гальского района полного финансирования обучения в российских вузах. Об этом сообщает «Институт исследования демократии» (DRI).



По данным неправительственной организации, 23 февраля де-факто министр образования Инал Габлия встретился с учениками, педагогами и представителями администраций школ Гальского района. Источник рассказал DRI, что на встрече, кроме прочего, речь шла о молодых людях, которые предпочли отправиться на учебу в Тбилиси, а не в Сухуми.



«Габлия выразил надежду, что эта инициатива сократит количество желающих учиться в Тбилиси. Такой подход де-факто правительства стал особенно актуальным в последние три года. Впрочем, на данном этапе, большая часть гальской молодежи по-прежнему хочет продолжить обучение в высших учебных заведениях Тбилиси», — говорится в сообщении.



«Институт исследования демократии» считает, что в случае реализации новой инициативы сухумские власти еще больше сократят возможности для жителей Гали контактировать с грузинской стороной.



DRI сообщает и о других проблемах, с которыми сталкивается население Гальского района – преимущественно этнические грузины. Это энергодефицит, тяжелая криминогенная ситуация и рэкет. В НПО призывают власти Грузии предпринять эффективные шаги для облегчения тяжелой гуманитарной ситуации, сложившейся из-за оккупации региона, конфликта и пандемии.









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