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    Сопредседатели женевских переговоров посетили Тбилиси, Цхинвали и Сухуми
    05.03.2021
    Сопредседатели Женевских международных дискуссий от Евросоюза и ОБСЕ – Тойво Клаар и Аника Содер, а также представитель ООН Азат Лачинян – посетили Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 1-3 марта для подготовки к 52-му раунду переговоров, намеченному на 25-26 марта.

    Во время встречи в Тбилиси заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия рассказал о недавних провокационных действиях России, включая поднятие Москвой вопроса о т.н. «союзном государстве» и утверждении программы создания «единого социально-экономического пространства» с оккупированной Абхазией.

    Как сообщили в МИД Грузии, на предстоящем раунде Женевских дискуссий грузинская делегация поднимет вопрос о произвольных задержаниях вдоль линии оккупации, а также о «продлении незаконного плена гражданина Грузии Зазы Гахеладзе более чем на 12 лет».

    После Тбилиси сопредседатели прибыли в оккупированный Цхинвальский регион, где 2 марта встретились с представителем Цхинвали на Женевских дискуссиях Муратом Джиоевым.

    Местные СМИ сообщили со ссылкой на слова Джиоева, что руководство Цхинвали еще раз поднимет вопрос о полицейском блокпосте Чорчана-Цнелиси на предстоящем раунде. По сообщениям, Цхинвали также планирует поднять вопрос о соглашении о неприменении силы с Грузией.

    На встрече с сопредседателями дискуссий в Сухуми 3 марта «заместитель министра иностранных дел» оккупированной Абхазии Ираклий Тужба также поднял вопрос о соглашении о неприменении силы.

    По информации «МИД» Абхазии, Тужба заявил, что «военно-техническое сотрудничество» между Грузией и Западом представляет угрозу безопасности Абхазии. Это «привести к непредсказуемым последствиям и спровоцирует новую эскалацию напряженности в регионе», – сказал он.

    Женевские международные дискуссии, которые начались после августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством ЕС, ООН и ОБСЕ, и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также оккупированных Цхинвали и Сухуми. Встречи проходят в двух рабочих группах, одна из которых обсуждает вопросы мира и безопасности, а другая – гуманитарные вопросы.


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