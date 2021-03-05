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    В доме Ахры Авидзба изъяты гранатометы, пулеметы и другие виды оружия
    05.03.2021
    Сотрудниками правоохранительных органов Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) в ходе реализации оперативной информации изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

    В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 4 марта текущего года в с. Гумиста Сухумского района по месту жительства гражданина Авидзба Ахрика Руслановича 1986 г.р. сотрудниками правоохранительных органов обнаружены патроны различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а так же россыпью, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами, стволы огнестрельного автоматического оружия российского и иностранного производства, пистолеты, а так же специальное снаряжение и радиопередающие устройства.

    Авидзба доставлен в правоохранительные органы. При проведении спецмероприятий по данному адресу также задержаны пятеро лиц, не являющиеся жителями Абхазии, личности которых устанавливаются.

    Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии, где баллистики определят полные тактико-технические характеристики и боеспособность каждого изъятого предмета.

    По данному факту материал будет направлен в орган предварительного следствия для принятия процессуального решения.

    Согласно распространяемой в Абхазии информации, Авидзба со своими подельниками пытался совершить захват администрации "президента" в ночь 08.03.2021 на 09.03.2021г. Для этого он вызвал с Донбасса ребят (которые его везде сопровождали). В доме Авидзба нашли целый арсенал оружия,боеприпасов,было спрятано в подвале дома тоже. Авидзба прослушивался российскими спецслужбами, которые дали знать абхазским властям.

    Ахрик Авидзба являлся лидером группы террористов "Пятнашка", которая воевала в Украине на стороне сепаратистов "ДНР" и "ЛНР".


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