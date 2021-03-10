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    В Абхазии ограбили банк
    10.03.2021
    В здании дополнительного офиса «Амра-Банка» в Сухуми произошло ограбление в среду примерно в 12:20, сообщили очевидцы.

    По информации сотрудников банка, в здание забежали трое неизвестных, на них были маски. Преступникам удалось вынести деньги, но о какой сумме идет речь, пока неизвестно. В здании банка отключили камеры, но сотрудники успели нажать кнопку вызова охраны.

    По словам очевидцев, пострадавших нет. Преступники выстрелили в сторону одного из охранников, чтобы его напугать, но он не пострадал.

    Сейчас на месте работает МВД, проходит допрос сотрудников банка.

    Работники соседнего помещения рассказали, что услышали лишь звуки стрельбы и подумали, что это петарды. Выйдя на улицу, увидели суматоху, решили, что произошло какое-то ДТП, вооруженных людей или людей в масках не видели.


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