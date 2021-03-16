В Абхазии задержан один из подозреваемых в ограблении «Амра-банка»

16.03.2021 В Абхазии задержан один из подозреваемых в совершении разбойного нападения на дополнительный офис «Амра-Банка». Об этом сообщает пресс-служба местного МВД. Задержанный – Квициния Алхас Нодарович (сын бывшего "депутата" Нодика Квициния, осужденного за убийство двоих граждан Росии), 1983 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания.



Ранее в МВД сообщили, что 10 марта четверо неизвестных в масках совершили вооруженное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей.



Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле Ford Galaxy с госномерным знаком А685ОО.



«Действуя единым преступным умыслом с целью сокрытия преступления, злоумышленники сожгли вышеуказанную автомашину на ул. Армейской», – сказано в заявлении.



По данному факту уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных соучастников преступления, продолжаются.









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