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    В Абхазии задержан один из подозреваемых в ограблении «Амра-банка»
    16.03.2021
    В Абхазии задержан один из подозреваемых в совершении разбойного нападения на дополнительный офис «Амра-Банка». Об этом сообщает пресс-служба местного МВД. Задержанный – Квициния Алхас Нодарович (сын бывшего "депутата" Нодика Квициния, осужденного за убийство двоих граждан Росии), 1983 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания.

    Ранее в МВД сообщили, что 10 марта четверо неизвестных в масках совершили вооруженное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1 021 156 рублей.

    Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле Ford Galaxy с госномерным знаком А685ОО.

    «Действуя единым преступным умыслом с целью сокрытия преступления, злоумышленники сожгли вышеуказанную автомашину на ул. Армейской», – сказано в заявлении.

    По данному факту уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных соучастников преступления, продолжаются.


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