В ковид-гостинице в Анаклии скончалась жительница Гальского района

17.03.2021 63-летняя жительница Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия скончалась в одной из ковид-гостиниц в Анаклии.



Как заявила грузинской службе «Радио Свобода» руководитель зугдидского центра общественного здравоохранения Нана Одишария, причину смерти установит экспертиза.



Женщина была помещена в карантинное пространство 16 марта – после того, как перешла на территорию, контролируемую властями Грузии. Она скончалась в тот же день.



«Она не была протестирована на коронавирус, тестирование проводится на пятый день пребывания в гостинице. Всё установит экспертиза», – заявила Нана Одишария.









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