В ковид-гостинице в Анаклии скончалась жительница Гальского района

63-летняя жительница Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия скончалась в одной из ковид-гостиниц в Анаклии.
Как заявила грузинской службе «Радио Свобода» руководитель зугдидского центра общественного здравоохранения Нана Одишария, причину смерти установит экспертиза.
Женщина была помещена в карантинное пространство 16 марта – после того, как перешла на территорию, контролируемую властями Грузии. Она скончалась в тот же день.
«Она не была протестирована на коронавирус, тестирование проводится на пятый день пребывания в гостинице. Всё установит экспертиза», – заявила Нана Одишария.