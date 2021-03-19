В МИД Грузии прокомментировали встречи представителя Абхазии в Сирии

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19.03.2021 В МИД Грузии прокомментировали встречи де-факто посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба с иностранными дипломатами. Во внешнеполитическом ведомстве Грузии заявили, что подобные встречи являются имитацией налаживания контактов с оккупационными режимами.



«Успешная политика непризнания, проводимая Грузией и международным сообществом на протяжении многих лет, а также признание Европейским судом по правам человека российской оккупации и эффективный контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом, естественно, является большим неудобством для Российской Федерации, так как не дает Москве возможность прикрыть оккупацию территорий Грузии и проведенные там этнические чистки.



Поэтому Россия и ее оккупационные режимы прибегают к различным возможностям, для создания имитации установления контактов оккупационных режимов с представителями международного содружества. Схема, по которой они действуют, проста: на организованных Россией мероприятиях они пытаются завязать разговор и пожать руку гостям, а позднее преподносят это как факты международного сотрудничества и установления контактов.



Международное право и содружество уверенно стоит на страже суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах. Это подтверждается историческим решением ЕСПЧ и важнейшими актами, решениями, резолюциями, заявлениями или докладами ЕС, ОБСЕ, Совета Европы, ООН, НАТО и отдельных государств», — говорится в заявлении МИД Грузии.



17 марта, де-факто посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан Саидом Мухаммад Ханом, с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Йемен Абдуллой Али Сабри, а также с представителями совместной иранско-сирийской Торговой палаты. Встречи прошли в официальных посольствах и офисах сторон.









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