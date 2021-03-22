DRI: Грузии необходима новая стратегия в отношении Абхазии и Южной Осетии

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22.03.2021 «Институт исследования демократии» (DRI) обратился к правительству Грузии, с заявлением о необходимости разработать новую государственную стратегию по конфликтам.



Как говорится в обращении, нынешняя стратегия — «Вовлеченность путем сотрудничества» была разработана в 2010 году, еще во время правления «Единого национального движения», а в основу документа легла многомесячная работа.



«[Стратегия] представляла собой ответ властей на оккупацию Абхазии и Южной Осетии Россией в 2008 году. После принятия стратегии значительная часть грузинских и международных экспертов считала, что ее реализация затруднится, а сама она не принесет соответствующих результатов. Сегодня, спустя 11 лет после принятия стратегии, мы можем сказать, что документ в значительной степени не сработал», — отмечают в организации.



На этом фоне, разъясняют в организации, непонятно, почему правительство «Грузинской мечты» не осуществляет ревизию стратегии в отношении оккупированных территорий, особенно учитывая то, что за одиннадцать лет как на региональном, так и на международном уровне произошли значительные политические изменения.



«К сожалению, за эти годы не улучшилось правовое положение проживающих на оккупированных территориях, наоборот, нарушение прав человека (даже покушение на жизнь) стало обычной практикой. Под особым давлением находится этническое грузинское население Гали и Ахалгори. Ахалгорский район фактически на пороге исчезновения местного населения», — заявляют в DRI.



В DRI разъясняют, что накопившиеся с 90-ых годов чрезвычайно сложные проблемы нельзя решить быстро, но для поэтапного решения необходимы общее национальное усилие и прагматичный подход.



«Соответственно, настало время для правительства при вовлеченности экспертных кругов начать разработку новой стратегии, в которой будут учтены обстоятельства в Абхазии и Южной Осетии/Цхинвальского региона и будет оказано противостояние как оккупации, как и процессам аннексии (в этом процессе, возможно, даже найдем союзников на месте); Уделить не меньше внимания углублению грузино-осетинским и грузино-абхазских отношений; Обеспечить больший доступ западных институтов на оккупированные территории; Ориентироваться на защиту прав местного населения, а не их изоляцию от внешнего мира; Выделить, как приоритетные, направления Гальский и Ахолгорский районы», — говорится в заявлении.









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