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    ИнгурГЭС возобновит работу в начале мая
    22.03.2021
    ИнгурГЭС возобновит работу 1-2 мая, рассказал Sputnik председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония. По его словам, на сегодняшний день ремонтные работы выполнены на 60%, и окончить их планируется к концу апреля.

    Ремонт проводится в тоннеле, диаметр которого составляет 9,5 м, а длинна около 15,5 км. Мебония отметил, что провести ремонт на всех потенциально проблемных участках тоннеля за три месяца невозможно, поэтому было решено вести работы в более проблемных местах, откуда вытекает большое количеств воды. Их протяженность в совокупности составляет около 2,5 км.

    "Работы предусматривают укрепительную цементацию, в цемент добавляется химическая смесь, которая ускоряет процесс, в слабых местах производится бурение. Также ведутся работы по ремонту водоприемника. Большая часть ремонта водоприемника будет завершена также к 1 мая. Мы покрываем поверхность бетоном, бурим, делаем арматурные сетки и покрываем склон бетонным покрытием, которое защищает конструкцию от воздействия воды, солнца, ветра", - добавил он.

    По словам Мебония, в ходе ремонта возникали непредвиденные ситуации, но их решение не смогло повлиять на итоги и сроки работы.

    "Они были не глобальные. Конечно, отклонения от планов были, но все решается на месте быстро, у нас есть консультационная компания из Германии и Турции. Мы принимаем совместно решения, даем новые задания и приступаем к выполнению", - сказал он.

    Основная цель ремонтных работ – предотвратить крупные аварии и укрепить слабые места. В процессе задействованы 550 рабочих, инженеров, операторов и техников.


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