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    Из Абхазии доставят тела 13 человек, погибших в ходе военных действий
    23.03.2021
    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с посланником Международного комитета Красного Креста (ICRC) по вопросам о пропавших без вести на Кавказе Даниелем Максуином.

    По информации пресс-службы премьер-министра, на встрече разговор шел о перевозе еще 13-ти тел из оккупированной Абхазии на территорию, контролируемую центральными властями Грузии, что планируется в ближайшее время.

    Было отмечено, что в результате совместных усилий были обнаружены останки более 550 человек, из которых до 200 идентифицированы и переданы их семьям.

    Во встрече в администрации правительства приняла участие глава делегации Международного комитета Красного Креста в Грузии Северин Шапаз.


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