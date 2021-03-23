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    Ахвледиани: Правительство Грузии неоднократно выражало готовность к прямому диалогу на высшем уровне
    23.03.2021
    Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани рассказала о мирной политике грузинского правительства на совместном заседании Временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности и деоккупации и комитета по отраслевой экономике и экономической политике.

    «Мирная инициатива «Шаг к лучшему будущему» — это подтверждение готовности правительства Грузии, учитывая интересы и потребности населения, расширять диалог с абхазским и осетинским обществами. Используя деполитизированные подходы и нейтральные инструменты, эта инициатива создает пространство для экономического диалога и сотрудничества по экономическим вопросам, которые никогда не прекращаются, даже во время пандемии. За годы работы мы накопили уникальный опыт успешного сотрудничества в различных сферах, включая здравоохранение, сельское хозяйство, энергетику, охрану окружающей среды, обмен архивными материалами и многое другое. Правительство Грузии неоднократно выражало готовность к прямому диалогу на высшем уровне по деполитизированным вопросам», — заявила Ахвледиани.


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