В Абхазии зафиксировано 19 новых случаев COVID-19

По информации абхазских СМИ, за прошедшие сутки в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) тестирование на коронавирус прошли 205 человек, результаты тестов 19-ти из них оказались положительными на COVID-19.



В пяти ковид-центрах оккупированного региона проходят лечение 79 инфицированных, 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии.



С начала пандемии в оккупированной Абхазии зафиксировано 13 121 случай заражения коронавирусом. Излечились 12 560 человек, жертвами стали 205 пациентов.



С начала пандемии в оккупированной Абхазии зафиксировано 13 274 случая заражения коронавирусом, жертвами стали 209 пациентов, выздоровели 12 708 человек.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>