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    В Абхазии зафиксировано 19 новых случаев COVID-19
    23.03.2021
    По информации абхазских СМИ, за прошедшие сутки в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) тестирование на коронавирус прошли 205 человек, результаты тестов 19-ти из них оказались положительными на COVID-19.

    В пяти ковид-центрах оккупированного региона проходят лечение 79 инфицированных, 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

    С начала пандемии в оккупированной Абхазии зафиксировано 13 121 случай заражения коронавирусом. Излечились 12 560 человек, жертвами стали 205 пациентов.

    С начала пандемии в оккупированной Абхазии зафиксировано 13 274 случая заражения коронавирусом, жертвами стали 209 пациентов, выздоровели 12 708 человек.


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