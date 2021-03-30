В Сухуми девушку вызвали на допрос из-за фразы — «Абхазия — это Грузия»

30.03.2021 МВД Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) проверяет факт публикации в Instagram видео-ролика, в котором местная девушка произносит фразу: «Абхазия это Грузия».



После публикации девушка и ее отец были вызваны на допрос.



А 29 марта ведомство опубликовало видео, на котором девушка просит прощения за произошедшее.



Де-факто ведомства, также сообщило, что другие девушки, также принимавшие участие в съемках ролика, ранее выкладывали в различные соцсети фотографии, на которых они одеты в форму силовых ведомств.



«На настоящее время установлены все участники и обстоятельства данного инцидента. Девушки, воспользовавшись форменной одеждой своей знакомой — отставной сотрудницы ОВД, в разные периоды времени делали личные фотографии и размещали их в публичном пространстве», — говорится в заявлении.



















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