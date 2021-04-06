5-дневный карантин: С какими проблемами столкнулись жители Абхазии и Южной Осетии?

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06.04.2021



Министр здравоохранения Грузии Екатерине Тикарадзе на встрече, состоявшейся 5 апреля в Национальном центре контроля заболеваний и общественного здравоохранения, на вопрос Netgazeti, планируется ли отменить 5-дневный карантин для граждан Грузии, проживающих за демаркационной линией, ответила, что сегодня, 6 апреля, состоится заседание, после которого будет принято конкретное решение по этому вопросу.



Граждане Грузии, проживающие за демаркационной линией, по-прежнему не могут перейти на подконтрольную Тбилиси территорию без прохождения пятидневного карантина.



Издание Netgazeti поинтересовалось, как эта регуляция усложняет жизнь, насколько она обязательная и возможна ли ее отмена.



Когда и почему ввели 5-дневный карантин



После начала пандемии де-факто правительства оккупированных регионов ограничили переход на территорию, контролируемую официальным Тбилиси.



В Сухуми заявляли, что это решение было принято для предотвращения распространения вируса. Решением де-факто Цхинвали ограничения на переход были введены из-за кризиса, вызванного установлением поста в Чорчане и были продлены из-за ковида.



Проблемы жителей



Проживающие за демаркационной линией рассказывают, что после введения ограничений перейти на территорию, контролируемой официальным Тбилиси стало еще труднее.



Купить продукты или получить медицинские услуги стало сложнее. Они не могут вернуться домой в тот же день из-за 5-дневного карантина.



«Сейчас перейти [демаркационную линию] могут только пенсионеры, но и они не могут оставить дома надолго, не могут оставить без внимания домашних животных и хозяйство», — сказал один из местных жителей.



Проблемы возникли и у тех, кто переходит на оккупированные территории, что бы навестить живущих там родственников. Респондент, проживающий из Тбилиси рассказывает, что не может навестить близких в Гали:



«Там могила моего отца. Если у меня нет времени, приезжаю для того, чтобы поставить свечку у его могилы и приехать обратно. Сейчас все настолько закрыто, что это невозможно», — сказал он.



Гражданская активистка Тамар Меаракишвили рассказала, что несмотря на упрощение перехода для получения медицинских услуг сложности еще остаются и много людей не могут поехать в Тбилиси — им придется пройти карантин не только в Тбилиси, но и после возвращения в де-факто Южную Осетию.



«У моей матери диабет и сердечно-сосудистые заболевания, но она не может поехать в Тбилиси — работает в школе и учитывая сроки карантина не сможет освободиться на такой срок. Поэтому придется еще немного переждать и поехать на лечение во время отпуска», — сказала она.











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