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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Россия предлагает Абхазии стать ее 86-ым регионом

06.04.2021 Российская «Новая газета» пишет о появившемся в интернете скандальном «перечне первоочередных задач» в российско-абхазских отношениях. Москва заставляет де-факто Сухуми «гармонизировать» законодательство. В ноябре 2020 года де-факто президент Аслан Бжания приехал в Сочи к Владимиру Путину, а позже стало известно, что в ходе встречи «была утверждена» программа «формирования общего социального и экономического пространства». Теперь в сети появился скан листка с незавершенным списком.



Источники «Новой газеты» разошлись во мнениях. Один писал, что Россия «ставит Бжанию на счетчик», угрожая лишить самопровозглашенную республику денег. Другой – что это, наоборот, Бжания отправил президенту Путину список обещаний в ответ на угрозы урезать помощь.



«У «утечки» есть «прототип»: программа, исполнение которой превратит Абхазию в 86-й регион Российской Федерации», — пишет в этой связи автор, имея в виду договоренности в Сочи.

«Мы любим Россию. Но мы не хотим присоединяться к России. Не для того мы столько лет воевали с грузинами за независимость, чтобы потом присоединиться к России», — сказал «Новой» бывший де-факто замгенпрокурора, а сейчас один из лидеров оппозиционного движения «Аидгылара» Эшсоу Какалия.



По оценкам издания, с 2009 года российским налогоплательщикам поддержка Абхазии обошлась в 63,2 млрд рублей. Для региона помощь Москвы – это 50–70% бюджета ежегодно.



После 2008 года в бюджете РФ появилась строка: «Оказание финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия». В 2012-м в регионе появилась российская военная база, а суммы, которые перечисляла Москва, с каждым годом росли.



Новая программа «гармонизации» рассчитана на два года. Она содержит 45 пунктов, среди которых: урегулирование вопросов двойного гражданства и двойного налогообложения, таможенных правил, тарифов и т. д. «Но в комплексе эти 45 пунктов вызывают ощущение, что «Россия видит Абхазию заповедником, где законов нет совсем никаких. Это дети гор, они нуждаются в опеке и приобщении к цивилизации», — говорится в статье.



«В Абхазии почти все вывески на улицах, реклама, ценники в магазинах на русском языке. Номера автомобилей почти неотличимы от российских. Скопированы раскраска машин скорой помощи и МЧС. Это все, в чем проявилась любовь Абхазии к России в обмен на 63 миллиарда рублей. Но теперь Россия настойчиво рекомендует Абхазии точно так же, как номера машин, «срисовать» и законодательство».

Как отмечает «Новая», один год Россия отводит Абхазии на разработку законов об образовании, о донорстве, об иммунопрофилактике, о геодезии, о стратегическом планировании, о социальном обслуживании граждан. За год абхазам предлагают научиться распределять бюджетные средства, обращаться с государственными займами, помогать инвалидам и страховать от несчастных случаев. «Это, на минуточку, спустя 12 лет после того, как Россия признала суверенитет Абхазии», — добавляет автор.



Программа предусматривает законодательные новшества, напрямую касающиеся России. Например, пункт 4 предполагает допуск инвестиций в абхазскую энергетику со стороны «российских электросетевых компаний». Причем уже до июня 2021-го.



Долг перед Россией за поставки электричества приближается к миллиарду рублей. При этом к потрепанной абхазской энергосистеме фактически относится Ингурская ГЭС. Грузия ее полностью обслуживает, Абхазия не вкладывает в это ни копейки, а только потребляет электричество.

«Грубо говоря, тот, кто приберет к рукам абхазскую энергетику, получит и «рубильник» от грузинской электростанции».



«С таким подарком от РФ президент Бжания вернулся из Сочи в ноябре прошлого года. Бурных протестов в Абхазии документ не вызвал, видимо, потому, что его особенно никто не афишировал. Как будто исполнять и не собирались», — пишет издание.



Как говорит госсоветник РФ первого класса Татьяна Полоскова, с самого начала было ясно, что большую часть пунктов программы в Абхазии примут в штыки. И после подписания Сухуми не сделал ничего, чтобы начать ей следовать: «Россия, видимо, ждала, сколько могла. Теперь всплыл, откуда ни возьмись, этот «перечень первоочередных задач», по сути – краткая версия программы. И он уже вызвал в Абхазии много шума. Теперь оппозиция наверняка использует его против Бжании».

«Новая газета» напоминает, что жители региона легко получают российский паспорт, 90% населения республики его уже имеют, а заодно – блага от российского бюджета. Но те, у кого есть только российское гражданство, в Абхазии не могут ни вести бизнес, ни покупать жилье или землю.

«У нас не такая большая страна, чтобы мы могли продавать нашу землю. Столько наших граждан погибло за эту землю! Это не для того, чтобы мы ею торговали. Хотите использовать наши земельные угодья – пожалуйста, но продавать мы не можем», — говорит де-факто президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава.



С тем, что Абхазия не стремится влиться в состав России, не согласен журналист Антон Кривенюк: «Для абхазских властей присоединение к России – это «запасной аэродром». Вот, мол, когда мы тут все провалим окончательно, есть матушка-Россия. Они не понимают, что такими их даже Россия не примет».



С момента принятия программы «гармонизации» прошло пять месяцев. Абхазия за это время не продвинулась ни по одному пункту.



«Если Бжания начнет выполнять программу, в Абхазии тут же поднимется оппозиция, президент долго на месте не усидит», — считает Татьяна Полоскова. По ее мнению, если же он не будет выполнять, то есть три варианта развития событий: «Первый: Россия сажает в Абхазии кого-то вроде «внешнего управляющего», кто на месте будет защищать ее интересы. Второй: перекрывает финансирование. Третий: отзывает признание независимости. Хотя есть еще и четвертый вариант: все останется как есть».











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