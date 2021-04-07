.: Лента Новостей
  • В Гальский район перевезли тело еще одного погибшего в реке Ингури
  • Трагедию на реке Ингури связывают с карантином — мнение местных жителей и экспертов
  • Тела погибших в реке Ингури перевозят из Зугдиди в Гальский район
  • В реке Ингури нашли тело четвертого погибшего жителя Гальского района
  • Полная ответственность за гибель людей при переходе Ингури лежит на России - МИД Грузии
  • Зурабишвили: Оккупационный режим
  • В Ингури найдены тела 4 человек
  • Россия предлагает Абхазии стать ее 86-ым регионом
  • 5-дневный карантин: С какими проблемами столкнулись жители Абхазии и Южной Осетии?
  • Александр Анкваб вернулся в Абхазию после лечения от ковида

    •
     
    В Ингури найдены тела 4 человек
    07.04.2021
    Найденные сегодня (7 апреля) в реке Ингури граждане проживали в селе Царча Гальского района. Об этом СОВЕ сообщил источник в оккупированном регионе. Погибшие – двое мужчин и две женщины, Б.Т., Г.Дж., Г.М., Ц.Т.

    Официальный Тбилиси на этом этапе сообщает о гибели трех граждан.

    Недавно с заявлением в связи с трагедией выступили в МИД Грузии. Во внешнеполитическом ведомстве выразили глубокую обеспокоенность произошедшим.

    «Трое граждан Грузии пытались попасть на территорию, контролируемую правительством Грузии, чтобы избежать незаконного задержания в рамках дискриминационных мер, введенных российским оккупационным режимом, что закончилось для них фатально.

    Это еще одна серьезная человеческая жертва незаконной оккупации России, которая демонстрирует невыносимые условия жизни населения Абхазии и Цхинвальского региона, а также сложную ситуацию в вопросах безопасности и гуманитарную обстановку на местах. В течение многих лет люди, живущие в регионах Абхазии и Южной Осетии являются заложниками российской оккупации, унесшей жизни многих из них», — сказано в заявлении.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия