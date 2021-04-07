В Ингури найдены тела 4 человек

Найденные сегодня (7 апреля) в реке Ингури граждане проживали в селе Царча Гальского района. Об этом СОВЕ сообщил источник в оккупированном регионе. Погибшие – двое мужчин и две женщины, Б.Т., Г.Дж., Г.М., Ц.Т.
Официальный Тбилиси на этом этапе сообщает о гибели трех граждан.
Недавно с заявлением в связи с трагедией выступили в МИД Грузии. Во внешнеполитическом ведомстве выразили глубокую обеспокоенность произошедшим.
«Трое граждан Грузии пытались попасть на территорию, контролируемую правительством Грузии, чтобы избежать незаконного задержания в рамках дискриминационных мер, введенных российским оккупационным режимом, что закончилось для них фатально.
Это еще одна серьезная человеческая жертва незаконной оккупации России, которая демонстрирует невыносимые условия жизни населения Абхазии и Цхинвальского региона, а также сложную ситуацию в вопросах безопасности и гуманитарную обстановку на местах. В течение многих лет люди, живущие в регионах Абхазии и Южной Осетии являются заложниками российской оккупации, унесшей жизни многих из них», — сказано в заявлении.