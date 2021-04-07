Зурабишвили: Оккупационный режим

Неприемлемы ограничения на свободное передвижение, введенные оккупационным режимом, которые грубо нарушают и игнорируют фундаментальные права человека, — об этом говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили.
«Тревожно то, что жертвами этого становятся невинные и мирные люди, которые пытаются преодолеть трудности, вызванные тяжелым гуманитарным кризисом в оккупированной Абхазии.
Оккупационный режим несет полную ответственность за сегодняшнюю трагедию.
Я сочувствую семьям погибших и разделяю их горе», — говорится в заявлении президента Грузии.
В районе села Шамгона спасатели извлекли из реки Ингури тела трех человек. Дополнительно продолжается поисково-спасательная операция по одному гражданину. По имеющейся информации, граждане пытались перейти реку Ингури из оккупированного села Тагилони в Шамгона.