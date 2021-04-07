Полная ответственность за гибель людей при переходе Ингури лежит на России - МИД Грузии

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07.04.2021 Министерство иностранных дел Грузии распространяет заявление в связи с гибелью при переходе через реку Ингури граждан Грузии, проживающих на оккупированной территории.



По оценке ведомства, это является очередной тяжелейшей человеческой ценой незаконной оккупации России и ясно показывает невыносимые условия жизни населения Абхазии и Цхинвальского региона.



Как отмечают в Министерстве иностранных дел, полная ответственность за эту трагедию, как и за нарушения фундаментальных прав и свобод человека на оккупированных территориях, ложится на Российскую Федерацию.



«Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую обеспокоенность по поводу гибели при попытке перейти реку Ингури граждан Грузии, проживающих в оккупированном Гальском районе.



Трое граждан Грузии пытались перейти на территорию, контролируемую правительством Грузии, чтобы избежать незаконного задержания в условиях дискриминационных мер, установленных российским оккупационным режимом, ограничения свободного передвижения на линии оккупации, что завершилось фатальным исходом.



Это является очередной тяжелейшей человеческой ценой незаконной оккупации России и ясно показывает невыносимые условия жизни населения Абхазии и Цхинвальского региона и сложнейшее положение на месте с точки зрения безопасности и гуманитарной ситуации. В течении лет люди, живущие в Абхазии и Цхинвальском регионе, превратились в заложников российской оккупации, что унесло не одну жизнь.



За эту трагедию, также как за нарушения фундаментальных прав и свобод человека на оккупированных территориях, полная ответственность ложится на Российскую Федерацию как силу, осуществляющую эффективный контроль на местах, что было еще раз подтверждено решением Европейского суда по правам человека от 21 января.



Министерством иностранных дел задействованы все имеющиеся в его распоряжении дипломатические рычаги, чтобы поставить вопрос на самом высоком уровне во всех соответствующих международных форматах. Сегодняшний трагический факт уже обсуждался на встрече министра со специальным представителем ЕС по вопросу Южного Кавказа и кризиса в Грузии, в курсе дела сопредседатели Женевских международных переговоров и Миссия наблюдателей ЕС, активирована «горячая линия», информируются международные организации и наши партнеры.



Грузия прилагает все усилия, чтобы завершилась незаконная оккупация на месте, прекратились нарушения прав человека на оккупированных территориях и местному населению была дана возможность свободного передвижения», - отмечается в заявлении МИД Грузии.









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