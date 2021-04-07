.: Лента Новостей
  • В Гальский район перевезли тело еще одного погибшего в реке Ингури
  • Трагедию на реке Ингури связывают с карантином — мнение местных жителей и экспертов
  • Тела погибших в реке Ингури перевозят из Зугдиди в Гальский район
  • В реке Ингури нашли тело четвертого погибшего жителя Гальского района
  • Полная ответственность за гибель людей при переходе Ингури лежит на России - МИД Грузии
  • Зурабишвили: Оккупационный режим
  • В Ингури найдены тела 4 человек
  • Россия предлагает Абхазии стать ее 86-ым регионом
  • 5-дневный карантин: С какими проблемами столкнулись жители Абхазии и Южной Осетии?
  • Александр Анкваб вернулся в Абхазию после лечения от ковида

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    В реке Ингури нашли тело четвертого погибшего жителя Гальского района
    07.04.2021
    На берегу реки Ингури в селе Орсантия Зугдидского муниципалитета Грузии нашли тело еще одного жителя Гальского района.

    Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили близ села Шамгона тела трёх погибших. Двое из них – женщины.

    В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили, что погибшие пытались перейти из самопровозглашенной республики Абхазия на территорию, контролируемую грузинскими властями. Село Шамгона расположено у разделительной линии, близ сёл Сида и Тагилони Гальского района.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ответственность за гибель граждан «полностью лежит на оккупационном режиме». Президент выразила соболезнования родным и близким погибших.
    В МИД Грузии говорят, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».

    В МВД Грузии возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – статья 143 (незаконное лишение свободы) и статья 115 (доведение до самоубийства).

    • Из-за ограничений, введенных на Ингурском мосту, многие жители Гальского района пытаются вплавь попасть на территорию, контролируемую властями Грузии. Кроме того, для жителей Абхазии и Южной Осетии, которые переходят на территорию, контролируемую Тбилиси, сейчас действует 5-дневный карантин. Люди, которые направляются из Гальского района в Зугдиди, тайком пересекают разделительную линию, чтобы избежать карантина.


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