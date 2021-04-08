Трагедию на реке Ингури связывают с карантином — мнение местных жителей и экспертов

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08.04.2021 - NetGazeti.ge Жители Гали и эксперты-конфликтологи связывают гибель четырех жителей Гали с обязательным пятидневным карантином, который обязаны проходить все жители оккупированных регионов. Однако, и после произошедшей трагедии, власти Грузии не отменили требование об обязательном карантине.

Мнение жителей Гали



«Нашему правительству попросту наплевать на каждого проживающего там гражданина Грузии. Наряду с Россией гибель этих людей лежит полностью на вашей совести. Я ненавижу уже каждый рассвет в Грузии. Страна потеряла четырех человек и после этого чиновники выходят и заявляют, что такое случалось и раньше и ничего удивительного в этом нет», — пишет житель Гали, в данный момент проживающий на территории, контролируемой центральными властями.



«Мы понимаем, что правительство не может защитить нас на оккупированных территориях и за свои решения, мы берем ответственность на себя, но дискриминационная политика по отношению к нам является преступлением.



Нам очень тяжело. У соседа неделю назад был инсульт, его перевезли в Зугдиди, в реанимацию. Русские пропустили его и жену с детьми, а грузинская сторона отправила их в карантин. Тех, кто умер в реке Ингури, русские и абхазы пускали. Они сделали так [перешли через реку] из-за карантина, и к сожалению, это [решение] оказалось роковым», — сказал Netgazeti житель Гали, пожелавший остаться анонимным.



Мнение экспертов



Конфликтолог и бывший министр по вопросам гражданского примирения Паата Закареишвили связывает трагедию с попыткой избежать обязательный карантин.



«Ограничение передвижения со стороны абхазов продолжается уже который год и местные как-то подстроились путем коррупции — за 2000-3000 рублей их пропускают.



Грузинская сторона строго контролирует процедуру перевода в карантин и исключений нет. Выходом остается переход через Ингури. Этот способ принял настолько массовый характер, что сам де-факто глава района Гали Константин Пилия поставил вопрос о смягчении ограничений.



Только представьте — в месяц по обвинению в незаконном переходе арестовывают до 1000 человек. Получается, карантин лишь формальный и люди все равно переходят обходным путем, что делает карантин лишенным смысла с эпидемиологической точки зрения. Может, хотя бы эта трагедия раскроет глаза правительству.



Вчерашние заявления грузинской стороны удивляют цинизмом. Оккупационный режим никто не оправдывает, но заявления о том, что виноваты лишь они, были сделаны для Вашингтона и Брюсселя, а не для жителей Гали, которым правда известна лучше остальных», — сказал



С карантином трагедию связывает и бывший Народный защитник Грузии, ныне глава «Института исследования демократии» Уча Нануашвили.



«Роль России и де-факто правительства в ограничениях передвижения большая, но с другой стороны мы видим, что перспектива карантина создает среди жителей Гали чувство, что они потеряют время. Соответственно, они пытаются по возможности его обойти.



Они чувствуют, что должны потерять минимум пять дней, когда на самом деле для определенного дела или [получения] услуги нужно приехать на несколько часов», — считает он.

Быстрое тестирование



Нануашвили рассуждает об отмене карантина и введении программы быстрого тестирования. Это по его мнению хотя бы отчасти решит проблему.



«Карантин является проблемой для наших граждан, героев. Регуляцию должны пересмотреть. Вместе с этим важно продолжать эпидемиологический надзор, то же требование самоизоляции.



Будет ли достаточен только быстрый тест зависит от других факторов, эпидемиологической обстановки на оккупированных территориях. Эту тему должны обсуждать специалисты», — сказал Netgazeti бывший член «Грузинской мечты», эксперт в области здравоохранения Акаки Зоидзе.

В заявлении «Центра социальной справедливости» (бывшая EMC) также подчеркивается необходимость программы быстрых тестов.



Главным аргументом грузинских властей для введения и сохранения карантина является то, что «грузинское государство не может контролировать эпидемиологическую обстановку на оккупированных территориях».



Несмотря на акции протеста и петиции против обязательного карантина, правительство так и не решило его отменить. Всю ответственность власти возложили на Россию.











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