В Гальский район перевезли тело еще одного погибшего в реке Ингури

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08.04.2021 Из Зугдиди в село Чубурхинджи Гальского района Абхазии перевезли тело 62-летнего Тамаза Басландзе, трагически погибшего в реке Ингури при попытке перейти на территорию, контролируемую властями Грузии.



Ранее через Ингурский мост в село Царче Гальского района перевезли тело 30-летней Тамуны Цатава.



Тела еще двух погибших – супругов Маквалы Гамисония и Элгуджи Гвалия в село Царче перевезут завтра. Сейчас их тела находятся в доме у зугдидских родственников.



Сегодня же премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава правительства говорит, что «будет строго поставлен вопрос об ответственности оккупационного режима за все инциденты и факты незаконных задержаний граждан».



Тела четырех человек, утонувших в реке Ингури, были обнаружены накануне возле сёл Шамгона и Орсантия Зугдидского муниципалитета. По утверждению местных жителей, жители Гальского района направлялись на территорию, контролируемую властями Грузии, когда усилился речной поток, повлекший за собой трагедию.



Марионеточный режим Абхазие не исключает, что люди пытаются перейти реку вброд, минуя КПП, по той причине, что при переходе через Ингурский мост их в обязательном порядке отправляют на пятидневный карантин. Гражданские активисты и оппозиционеры уже призвали власти Грузии отменить карантин для жителей Абхазии.



Грузинские власти же уверены, что смерть жителей Гальского района – результат действий оккупационного режима: незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение. В МИД Грузии заявили, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».









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