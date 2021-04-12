Российского политика Отари Аршба наградили в Абхазии

Российского депутата-абхаза, урожденного в Батуми, наградили в Абхазии орденом «Ахьдз-Апша» II степени "За большой вклад в укрепление межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией".



Отари Аршба – российский политик, депутат Государственной Думы IV, V, VI и VII созывов, член Высшего совета партии «Единая Россия».



Семья Аршба владеет гостиницей в Батуми. Стопроцентным владельцем компании ООО «Мари-Групп», зарегистрированной в Грузии 5 мая 2006 года, является Инга Аршба, гражданка России, дочь Отари Аршба. В Батуми компания «Мари-Групп» владеет гостиницей «Marina Coliseum», на которую, по данным публичного реестра Грузии, с 2014 года наложен арест.



Стоит отметить, что строительство гостиницы началось в период правления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Сам бывший глава государства в заявлении, датированном сентябрем 2015 года, сожалел о том, что проект, который по его задумке осуществил абхаз по происхождению Тенгиз (он же Отари) Аршба, действующее правительство «Грузинской мечты» присвоило себе.



4-звездочная гостиница «Colosseum Marina Hotel» открылась в 2016 году. Красную ленту перерезал экс-премьер Ираклий Гарибашвили.











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