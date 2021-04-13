Партия «Граждане» приглашает абхазского бизнесмена Бенура Квирая в Тбилиси

Депутаты парламента Грузии от партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани готовы пригласить в Тбилиси абхазского бизнесмена Бенура Квирая, чтобы обсудить с ним «лучшее будущее и перспективы отношений грузин и абхазов». Об этом Элисашвили заявил, выступая в парламенте.



«Наверное, несколько недель назад в соцсетях все посмотрели одно видео. Абхаз, который, кстати, прошел войну против нас, пил тост за грузинского друга. Этот мужчина – Бенур Квирая. В 1994 году он даже был командиром одного из подразделений. Да, он воевал против нас, но он разбил сквер на имя грузинского друга, Давида Кварацхелия, и не постеснялся рассказать об этом. Он был советником тамошнего, самопровозглашенного президента, господина Бжания, и отважился приехать сюда, встретиться с грузинами, своими друзьями, выпить тост, и во всеуслышание рассказал об этом, после чего на него обрушился гнев», – заявил Элисашвили.



По словам грузинского оппозиционера, Квирая беспокоит бедность и бесперспективность Абхазии. Лидер партии «Граждане» также рассказал, что недавно провел онлайн-встречу с работающими на абхазскую тематику НПО, в ходе которой познакомился и с живущим в Болгарии Давидом Кварацхелия, который, по его словам, также участвовал в войне – с грузинской стороны.









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