.: Лента Новостей
  • Правительство Грузии отменило 5-дневный карантин для жителей оккупированных территорий
  • Партия «Граждане» приглашает абхазского бизнесмена Бенура Квирая в Тбилиси
  • Российского политика Отари Аршба наградили в Абхазии
  • В Гальский район перевезли тело еще одного погибшего в реке Ингури
  • Трагедию на реке Ингури связывают с карантином — мнение местных жителей и экспертов
  • Тела погибших в реке Ингури перевозят из Зугдиди в Гальский район
  • В реке Ингури нашли тело четвертого погибшего жителя Гальского района
  • Полная ответственность за гибель людей при переходе Ингури лежит на России - МИД Грузии
  • Зурабишвили: Оккупационный режим
  • В Ингури найдены тела 4 человек

    •
     
    Партия «Граждане» приглашает абхазского бизнесмена Бенура Квирая в Тбилиси
    13.04.2021 - "Эхо Кавказа"
    Депутаты парламента Грузии от партии «Граждане» Алеко Элисашвили и Леван Иоселиани готовы пригласить в Тбилиси абхазского бизнесмена Бенура Квирая, чтобы обсудить с ним «лучшее будущее и перспективы отношений грузин и абхазов». Об этом Элисашвили заявил, выступая в парламенте.

    «Наверное, несколько недель назад в соцсетях все посмотрели одно видео. Абхаз, который, кстати, прошел войну против нас, пил тост за грузинского друга. Этот мужчина – Бенур Квирая. В 1994 году он даже был командиром одного из подразделений. Да, он воевал против нас, но он разбил сквер на имя грузинского друга, Давида Кварацхелия, и не постеснялся рассказать об этом. Он был советником тамошнего, самопровозглашенного президента, господина Бжания, и отважился приехать сюда, встретиться с грузинами, своими друзьями, выпить тост, и во всеуслышание рассказал об этом, после чего на него обрушился гнев», – заявил Элисашвили.

    По словам грузинского оппозиционера, Квирая беспокоит бедность и бесперспективность Абхазии. Лидер партии «Граждане» также рассказал, что недавно провел онлайн-встречу с работающими на абхазскую тематику НПО, в ходе которой познакомился и с живущим в Болгарии Давидом Кварацхелия, который, по его словам, также участвовал в войне – с грузинской стороны.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия