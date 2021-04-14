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    Правительство Грузии отменило 5-дневный карантин для жителей оккупированных территорий
    14.04.2021
    Правительство Грузии приняло решение отменить с 19 апреля 5-дневный карантин для жителей оккупированных Россией регионов – Абхазии и т.н. Южной Осетии. Об этом стало известно после сегодняшнего заседания Межведомственного координационного совета.

    Граждан, переходящих на территорию, контролируемую властями Грузии, будут тестировать на коронавирус экспресс-тестами на антиген. Соответствующим возрастным группам также предлагают пройти вакцинацию от коронавируса. После прохождения полного курса вакцинации они смогут пересекать линию оккупации без тестирования.

    Часть оппозиционных политиков и гражданских активистов в Грузии считает, что четверо жителей Гальского района, трагически погибших в реке Ингури, пытались пересечь разделительную линию в обход Ингурского моста, чтобы избежать пятидневного карантина. За последний месяц у разделительной линии и в Тбилиси прошло несколько акций с требованием отменить карантин.

    Ранее для прибывающих из оккупированных Россией территорий Грузии граждан действовал 12-дневный карантин. С февраля срок карантина сокращен до пяти дней, после чего необходимо было сдать ПЦР-тест на коронавирус.


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