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    Россия ужесточила правила возвращения из Абхазии для туристов
    15.04.2021
    Россиянам придется сдать тест на коронавирус по возвращении из Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии). Новые правила въезда разъяснили эксперты портала TourDom в своем Telegram-канале, передает "Лента.ру".

    Так, согласно заявлению Роспотребнадзора, с 15 апреля все туристы, которые возвращаются с отдыха на территорию России любым транспортом, обязаны пройти тестирование на COVID-19 ПЦР-методом в течение трех дней, а также изолироваться по месту жительства до получения результатов.

    Выяснилось, что ужесточение правил въезда также распространяется на тех путешественников, которые отправятся отдыхать в Абхазию.

    О решении Роспотребнадзора обязать прибывающих в Россию сдавать ПЦР-тест стало известно 14 апреля. Как уточняли в ведомстве, после прохождения лабораторного исследования необходимо будет загрузить тест на сайт госуслуг. Также приезжающие домой россияне будут обязаны заполнить специальные анкеты до прибытия в страну для обеспечения санитарного контроля в пограничных пунктах.

    12 апреля Россия приняла решение ограничить полеты в Турцию и полностью приостановить авиасообщение с Танзанией на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Таким образом, по подсчетам экспертов, отпуска лишились более полумиллиона отечественных туристов.


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