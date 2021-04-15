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    Глава Гальской администрации выступил за свободное передвижение жителей района
    15.04.2021
    Глава администрации Гальского района Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Константин Пилия считает, что жители Гали должны свободно передвигаться по Ингурскому мосту. При этом Пилия говорит, что при снятии ограничений необходимо учитывать эпидемиологическую ситуацию.

    На совещании с руководителями отделов администрации 12 апреля он ответил на призывы «перекопать границу, закопать, заминировать».

    «Что такое открытие границы Ингур? Для тех, кто не понимает: это не для граждан никакой чужой страны. Имеется в виду только для гальцев. Уважаемые те, кто не понимает: только наши гальцы могут перейти и могут вернуться. Это люди, которых мы все знаем за 30 лет в лицо. Тут не осталось людей, которые имели отношение к войне 1992-1993 годов. Тут все остались те, которые не брали в руки оружие. Это люди, которые живут в стране с нами, в своих родовых домах, фамильных. Я слышу призывы перекопать границу, закопать, заминировать. Это говорит тот, кто не знает. Только для наших гальцев, только для них, которые могут пойти и прийти, которых знают все службы, в чем проблемы?», – сказал Пилия.


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