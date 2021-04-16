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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Совет Европы опубликовал доклад о конфликте в Грузии

16.04.2021 - civil.ge На заседании заместителей министров Совета Европы генеральный секретарь Совета Мария Пейчинович Бурич представила 23-й сводный доклад «Конфликт в Грузии», который охватывает период с октября 2020 года по март 2021 года, и в котором приведен обзор ситуации с точки зрения безопасности и защиты права человека в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе.



Со ссылкой на власти Грузии, в докладе говорится, что закрытие пунктов пересечения с оккупированными регионами оказало серьезное влияние на население Абхазии и Цхинвальского региона, а ситуация с правами человека усугубилась пандемией.



Согласно документу, в течение отчетного периода сопредседатели Женевских международных дискуссий по-прежнему участвовали и продолжали решать вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Согласно документу, «сопредседатели оценили ситуацию с безопасностью на местах как относительно спокойную и стабильную».



Что касается помощи оккупированным регионам, согласно докладу, Программа развития ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста помогли населению Абхазии, а правительство Грузии поддержало и помогло людям, проживающим в Абхазии, в борьбе с пандемией Ковид-19. Однако в докладе говорится, что международное участие в Цхинвальском регионе ограничивалось только Комитетом Красного Креста, поскольку местные власти отказались от получения гуманитарной помощи, предложенной Грузией.



Согласно документу, прогресса в обучении в оккупированных регионах на грузинском языке не наблюдается.



Ситуация в Абхазии



Согласно документу, в отчетном периоде продолжался процесс «бордеризации». Согласно докладу, власти Грузии сообщили о нескольких инцидентах, связанных с процессом «бордеризации». Согласно той же информации, за этот период заседания Механизма предотвращения инцидентов и реагирования на них в Гали не проводились.



Что касается свободы передвижения, Совет Европы отметил, что закрытие пунктов пересечения вынудило людей прибегнуть к крайним мерам, что поставило под угрозу их жизнь и здоровье, а в некоторых случаях привело к незаконному задержанию и штрафам.



В частности, в январе 2021 года за подобные действия были задержаны пять человек, а в 2020 году — 13 человек, — говорится в докладе. Совет Европы подчеркивает три случая незаконного задержания поддерживаемыми Кремлем властями на подконтрольной Тбилиси территории, а также «незаконный суд» над Ираклием Бебуа в Абхазии.



В докладе о медицинской помощи, оказанной Тбилиси Абхазии, говорится, что 264 ковид-пациента, а также 83 человека с различными осложнениями прошли лечение на подконтрольной Тбилиси территории.



Ситуация в Цхинвальском регионе



В документе также напоминается о напряженности в районе Чорчана-Цнелиси в августе-сентябре 2019 года и отмечается, что ситуация в этом районе по-прежнему остается напряженной.



Согласно документу, в Эргнети были возобновлены встречи МПРИ, и 5 марта состоялось 98-е заседание, на котором стороны обсудили социально-экономические проблемы пострадавшего от конфликта населения и факты произвольных задержаний.



В докладе говорится, что правительство Грузии обнародовало информацию о 60 инцидентах, связанных с «бордеризацией» в 2020 году, а в 2021 году — еще 15 таких инцидентах.



В докладе говорится, что с сентября 2020 года по февраль 2021 года были задержаны 38 человек. Совет Европы особо выделил задержание граждан Грузии Лаши Хетерели и Рамаза Бегелури, а также суд над Геннадием Бестаевым и Зазой Гахеладзе. Следует отметить, что Бегелури был освобожден 1 апреля, по завершении отчетного периода.



Согласно докладу, длительное закрытие пунктов пересечения лишило жителей Цхинвальского региона доступа к медицинской помощи на остальной территории Грузии. Однако в документе указано, что только в исключительных случаях можно покинуть Ахалгорский район для медицинских целей, а в остальных случаях для этой цели используется только пункт пересечения в Эргнети. В этом контексте Совет Европы заявляет, что власти Грузии оказали содействие примерно 100 случаям медицинской эвакуации из Цхинвали в Тбилиси в 2020 году.









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