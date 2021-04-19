У моста Ингури разбиты палатки для COVID-тестирования жителей Абхазии

19.04.2021 У моста Ингури в районе демаркационной линии установлены палатки, где будет осуществляться проверка на COVID-19 граждан, проживающих на территории неподконтрольного региона.



Как передает грузинская служба Радио Свободы, для лиц с подозрительными симптомами предусмотрена отдельная палатка. Проверка граждан на коронавирус началась в 8 часов утра 19 апреля, на месте работают 4 бригады медиков.



«Тестирование проводится с помощью экспресс-теста на антиген, который дает результаты через 20 минут. В случае отрицательного ответа граждане свободно проходят, а в случае положительного — мобилизуется медицинская бригада для оценки состояния здоровья. Инфицированные транспортируются в COVID-гостиницы на карантин. Либо может быть принято решение о помещении в самоизоляцию дома», — рассказала журналистам Нана Одишария, руководитель Центра общественного здравоохранения в Зугдиди.



Напомним, после трагедии, унесшей жизни 4 жителей Гальского района, которые переходили реку Ингури вброд, Тбилиси принял решение об отмене пятидневного обязательного карантина для населения двух неподконтрольных регионов.



О соответствующем решении стало известно 14 апреля, а нововведение вступило в силу 19 апреля. Кроме того, граждане Грузии, проживающие в Абхазии и Южной Осетии подключаются к процессу вакцинации.









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