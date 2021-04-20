Депутат Госдумы Отари Аршба и его супруга владеют в Грузии восемью объектами недвижимости

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20.04.2021 Депутат Госдумы РФ, глава думской комиссии по вопросам контроля за доходами депутатов, мандатным вопросам и этике, член Высшего совета партии «Единая Россия» Отари Аршба и его супруга Марина Зенаишвили владеют в Грузии восемью объектами недвижимости.



В декларации за 2020 год, опубликованной на сайте Госдумы, указано, что у депутата в Грузии в общей долевой собственности (1/2 часть) находится квартира площадью 74,18 кв. м. В собственности супруги же семь объектов: четыре земельных участка под индивидуальное жилищное строительство (общая площадь – 20 318 кв.м), два жилых дома и комната (общая площадь – 1506,38 кв.м.).



Декларированный годовой доход депутата за 2020 год – 17 434 672,38 рублей (около 229 тысяч долларов США).



По информации из открытых источников, Аршба родился в Сухуми, а детство провел в Батуми. Служил в органах государственной безопасности до 1994 года, депутат Госдумы РФ – с 2003 года.



12 апреля 2021 года лидер абхазского режима Аслан Бжания подписал указ о награждении Отари Аршба орденом «Ахьдз-Апша» II степени – «За большой вклад в укрепление межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией».



В 2015 году СМИ сообщили об открытии в Батуми четырехзвездочной гостиницы Colosseum Marina. Объект осмотрел премьер Грузии Ираклий Гарибашвили (он сейчас вновь возглавляет правительство), поблагодарив Ингу Аршба (дочь Отари) и её семью за осуществленные в Батуми инвестиции.



«Я хочу отметить патриотизм этой семьи. Они являются одними из пионеров, которые начали вкладывать инвестиции в Батуми еще 15 лет назад и я рад, что мы стали свидетелями осуществления данного проекта», – заявил тогда Гарибашвили.









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