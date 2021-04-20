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    Гали между абхазской и российской образовательно-культурной политикой — исследование DRI
    20.04.2021
    «В Абхазии культурно-образовательная политика российского и де-факто правительства приобретает характер более глубокой интеграции региона в российское пространство. Мягкая сила России и соответствующая образовательная политика де-факто правительства последовательно активируется в районе Гали и направлена на дистанцирование проживающих здесь грузин от остальной Грузии», — говорится в исследовании Института исследования демократии [DRI] «Гали между абхазской и российской образовательно-культурной политикой».

    В документе говорится, что 25 марта 2021 года во время визита в Москву де-факто министр культуры Гудиса Агрба подписал план действий на 2021 год по сотрудничеству де-факто республики с РФ в области культуры.

    По словам главы Минкультуры России Ольги Любимовой, Россия «с особым вниманием следит за развитием и углублением культурных отношений с республикой Абхазия».

    По данным источника DRI, через неделю после подписания плана действий в Абхазию приехали два высокопоставленных чиновника из Минкультуры РФ.

    Подписанное в Москве соглашение было освещено в абхазских СМИ, заявление было опубликовано на сайте Минкультуры РФ, но визит российских чиновников не попал в поле внимания медиа.

    В DRI не знают, что обсуждало де-факто правительство с российскими гостями, но ожидают, что русский язык и культуру будут популяризировать с большей интенсивностью по всей Абхазии, в том числе и в Гали.

    «Ожидается, что действующие в Гали культурно-творческие ансамбли будут вовлечены в культурные мероприятия в России, что предположительно обеспечит их с финансовой точки зрения. Также ожидается, что Россия откроет дверь молодежи Гали в свои культурные и образовательные учреждения, что еще раз говорит о том, что Россия пытается поменять общественное мнение в Гали в свою пользу».

    5 апреля в Гали приехала главный специалист по абхазскому языку де-факто Минобразования Ада Кварчелия. В интервью «Радио Спутник» она заявила, что главная цель ее визита — проверить, соответствуют ли условия в школах эпидемиологическим требованиям. Но в этом же интервью она сказала, что необходимо создать в школах Гали абхазо-российское образовательное пространство.

    По информации источника DRI, цель визита Кварчелия заключается в обеспечении обязательного изучения абхазского языка в Гали. Для этого де-факто Минобразования собирается сделать экзамен по абхазскому языку обязательным для получения аттестата.

    Это создаст сложности для учеников, желающих учиться не только в ВУЗах Абхазии, но и на остальной территории Грузии, в которых для приема обязательным является наличие аттестата.

    По сведениям того же источника, после Кварчелия в Гали приехала делегация Абхазского государственного университета из Сухуми.

    По сообщению организации, встреча была проведена без журналистов. В документе говорится, что это обстоятельство указывает на то, что «делегация не ставила показательным тоном поговорить с местными. Наоборот, они хотели обсудить «щедрый» пакет предложений молодежи Гали в дружеской атмосфере. Среди предложений — поступление в Абхазский государственный университет, после учебы в котором студенты могут продолжить учебу в университетах России. Получение международно признанных дипломов даст им возможность устроиться на рынке труда России.

    События последних двух недель явно показывают активацию российской мягкой силы в отношении грузинского населения. Для находящихся в изоляции людей появляются возможности, которые с одной стороны дадут возможность выйти из изоляции, но с другой стороны сделают перспективу отдаления от Грузии более отчетливой», — говорится в документе DRI.


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