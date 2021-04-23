Из Абхазии доставлены 13 тел погибших в ходе войны 1992-1993 гг

23.04.2021 С территорий Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) были вывезены идентифицированные останки 13 человек (6 военнослужащих, 7 гражданских лиц), пропавших без вести во время вооруженного конфликта в Абхазии, официальная церемония передачи их семьям и захоронение запланирована на 23-24 апреля.



Гражданская панихида состоится в Свято-Троицком соборе 23 апреля с 17:00 и 24 апреля с 11:00 до 14:00. Согласно пожеланиям семей, захоронение останков планируется в различных местах, в том числе на родовых кладбищах; а захоронение останков четверых опознанных пройдут с воинскими почестями 24 апреля в 15:00 на братском кладбище в Дигоми.



Как известно, в результате боевых действий в Грузии в 1990-е гг. и августовской войны 2008 года более 2300 человек числятся пропавшими без вести. Выяснение их судьбы и местонахождения является частью государственной политики. Под эгидой Международного комитета Красного Креста был создан грузино-абхазский координационный механизм, в котором власти Грузии представляет аппарат государственного министра; аппарат государственного министра также возглавляет межведомственную комиссию по поиску и передаче лиц, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта. Согласно вышеизложенному, аппарат координирует действия государственных структур в связи с поиском/ идентификации останков, в том числе помощь семьям в организации захоронения опознанных останков и покрытие связанных с этим расходов.











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