Бжания: без признания, Абхазия не может иметь торговых отношений с Грузией

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23.04.2021 По словам де-факто лидера Абхазии (оккупированная Россией территория Грузии) Аслана Бжания, официальные торговые отношения не будут установлены, «если Грузия не признает Абхазию». В то же время, как утверждает Бжания, Армения и Россия в настоящее время заинтересованы в том, чтобы через Абхазию проходили грузы транзитом через третьи страны, и в этом плане Абхазия хочет действовать рационально.



Об этом Бжания рассказал в интервью российскому изданию ТАСС.



Помимо вопросов транзита, Бжания обсудил с российским журналистом и другие вопросы, связанные с отношениями с Тбилиси, включая неприменение силы и визит своего бывшего помощника на подконтрольную Тбилиси территорию.



Отвечая на вопрос журналиста, какой вопрос Абхазия планирует в ближайшее время поднимать в рамках Женевских дискуссий? Бжания сказал, что абхазская сторона неоднократно поднимала вопрос подписания документа о неприменении силы.



«У нас один и тот же вопрос уже много-много лет — подписание документа о неприменении силы. И вроде бы и грузинская сторона такой же вопрос ставит, говорит, что мы должны иметь нормальные отношения, повысить уровень доверия. Нормальные отношения и доверие как-то плохо вяжутся с войной, правильно?



Очень многое будет зависеть от расклада геополитических сил на Южном Кавказе. Лучше, чтобы был мир, чтобы не было еще истории с принуждением к миру. Руководство Абхазии понимает, как надо себя вести, и мы последовательно хотим обеспечить прочный мир.



Вопросы государственной независимости, суверенитета Абхазии не являются вопросами, которые мы будем обсуждать с ними или с кем-то вообще. Этот вопрос для нас решен. А вот мир… Мы будем стремиться к миру. Если потребуется, мы будем разговаривать со всеми силами», — сказал Аслан Бжания.



На вопрос, разделяет ли Бжания мнение о том, что граница с Грузией должна быть закрыта и не должно быть никаких экономических и торговых отношений, Бжания сказал, что такие формальные отношения не могут существовать, когда Тбилиси не признает независимость Абхазии.



«У нас торгово-экономических отношений с грузинским государством как таковых нет. Они нас не признают. Торгово-экономические отношения межгосударственные бывают только тогда, когда государство признают, подписаны соответствующие документы.



По реке Ингур и выше по участку проходит государственная граница Абхазии. Люди выезжают, возвращаются, идет торговля. Эту торговлю необходимо нам контролировать, направлять для обеспечения интересов нашего государства и нашего населения. Речь не идет о торговле с Грузией, я подчеркиваю.



Если в этом заинтересованы Россия и Армения — а, как я понимаю, они заинтересованы, — то и мы заинтересованы в том, чтобы через Абхазию проходили грузы транзитом через третьи страны. Это возможность для того, чтобы заработать деньги, трудоустроить своих граждан. В этом вопросе мы хотим действовать рационально», — заявил он.



Журналист также спросил Бжания о визите его помощника в подконтрольную Тбилиси территорию, на что де-факто президент ответил, что больше не является его помощником. «Моим помощникам там нечего делать», — сказал Бжания.











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