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    Глава СГБ Грузии назвал село Аибга «ярким примером российской аннексии»
    29.04.2021
    Один из наиболее ярких примеров аннексии – село Аибга, которое десятилетиями находилось в пределах государственной границы Грузии, но теперь перешло под юрисдикцию России, – об этом заявил на пленарном заседании парламента Грузии глава СГБ Григол Лилуашвили.

    «Я остановлю внимание на одном из наиболее ярких примеров аннексии, когда аннексия российско-грузинского приграничного села Аибга была осуществлена совершенно безапелляционно. Это село находилось в пределах государственных границ Грузии в течение многих лет и десятилетий, однако сегодня оно уже находится под юрисдикцией Российской Федерации. Конечно, это не приветствуют ни наши абхазские братья, однако у них нет других рычагов сопротивления», – заявил Григол Лилуашвили.

    Отметим, что строительство пешеходного моста в приграничной территории через реку Псоу, который связал поселок Аибга с Адлерским районом Краснодарского края, в Абхазии расценили как нарушение территориальной целостности.


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