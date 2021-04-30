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    В оккупированную Абхазию доставили российскую вакцину «Спутник V»
    30.04.2021
    Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в оккупированную Абхазию, сообщает РИА Новости со ссылкой на т.н. министра здравоохранения Тамаз Цахнакия.

    "Мы получили первую партию вакцины "Спутник V". Она находится на нашем складе", - сказал Цахнакия.

    Он уточнил, что в первую очередь будут привиты медработники, затем педагоги, представители «бюджетной сферы», работники «силовых структур» и потом уже обычные граждане. Перед вакцинированием будет проводиться консультация с терапевтом на выявление противопоказаний к прививке.

    Вакцинирование начнётся на базе Республиканской больницы после майских праздников, когда будут урегулированы все нормативные вопросы.

    По последним данным, общее число выявленных инфицированных COVID-19 в оккупированной Абхазии составляет 14 494, выздоровевших – 13 517, включая лечившихся амбулаторно, 222 летальных случая.


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