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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Патриарх Варфоломей: у России нет полномочий предоставлять автокефалию Абхазии

03.05.2021 - "Эхо Кавказа" У Русской православной церкви нет права предоставлять автокефалию кому-либо, в том числе Абхазской церкви, – заявил Вселенский патриарх Варфоломей I в интервью грузинскому телеканалу «Формула».



Журналист Георгий Таргамадзе поинтересовался, может ли последовать за признанием Грузией автокефалии Православной церкви Украины признание Москвой автокефалии Абхазской церкви (об этом часто говорят в Тбилиси, в том числе члены Священного Синода Грузинской православной церкви).



«У русской церкви нет права предоставлять автокефалию не только Абхазии, но и вообще кому-либо. У неё нет такого права. Это эксклюзивное полномочие Константинополя, что подтверждают традиция и действие православной церкви на протяжении веков», – сказал Патриарх Константинопольский.



Вселенский патриарх напомнил, что в 1970 году Русская православная церковь предоставила автокефалию Православной церкви в Америке.



«Однако эту псевдоавтокефальную церковь до сих пор никто не признает. Только она именует себя американской православной церковью. [...] Что касается ваших слов, что если Грузинская церковь признает автокефалию Украинской церкви, то Московский патриархат признает автокефалию Абхазии, то это – давление и шантаж, у которых нет основания», – заявил он.



Он также раскритиковал Москву за вмешательство в церковные дела Абхазии и Южной Осетии, отметив, что эти регионы входят в юрисдикцию Грузинской православной церкви.



11 октября 2018 года Синод Вселенского Константинопольского патриархата в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров неканонических православных церквей в Украине. 5 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей в храме Святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии новой украинской церкви, учрежденной на объединительном соборе 15 декабря. 6 января томос о ее автокефалии был вручен главе ПЦУ Епифанию. Грузия к поздравлениям Украине присоединяться не стала.











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