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    Гудаутский Covid-госпиталь переполнен
    07.05.2021
    Количество пациентов с Covid-19 в Гудаутской центральной районной больнице увеличивается, ситуация очень сложная. Об этом в интервью Абхазскому телевидению заявила врач-реаниматолог Мадина Дасания.

    «Больница переполнена, если к нам поступят больные, нуждающиеся в лечении в реанимации, нам некуда их уложить. В этом случае придется использовать кушетку или топчан, несмотря на то, что такие пациенты должны лежать в реанимационных кроватях, в случае необходимости придется прибегнуть и к этому».

    По словам Дасания, сейчас в инфекционном отделении пациентов не принимают из-за недостатка врачей. Из-за нехватки персонала медикам приходится выполнять и работу санитаров в том числе. «Инфекционное отделение можно открыть, но там должны находиться медсестра, лечащий врач, санитарка, дежурный врач, которые должны оказывать помощь пациентам», — отметила она.

    В настоящее время в Гудаутской больнице на стационарном лечении находятся 49 человек, у 43 из них диагноз Covid-19 подтвержден.


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