АМФБ: Минэкономики должно официально зафиксировать позицию по разделению электроэнергии Энгури ГЭС с Абхазией

11.05.2021 Неправительственная организация «Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов» призывает Министерство экономики Грузии зафиксировать официальную позицию, то есть по какому принципу произойдет раздел вырабатываемой энергии с Абхазией (оккупированный Россией регион Грузии) после реабилитации и ввода в эксплуатацию Энгури ГЭС.



По заявлению АМФБ, несмотря на то, что вопрос достаточно щекотливый, необходимо, чтобы со стороны Министерства экономики была зафиксирована официальная позиция, будет ли строго соблюдаться с де-факто абхазской стороной имеющаяся договоренность, которая предполагает перераспределение ресурсов Энгури по паритету 60/40, согласно которому 60% должны остаться в распоряжении Грузии, а 40% в распоряжении де-факто администрации Абхазии.



По позиции «Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов», с одной стороны, постоянно растущий тариф на электроэнергию отрицательно сказывается на населении Грузии и бизнес ситуации в стране, а с другой стороны потребление электроэнергии де-факто Абхазией за последние три года драматично растет и этот факт объясняется обеспечением электроэнергией майнинговых ферм криптовалюты. В прошлом и в этом году к этому добавился непрерывный поток из России так называемых мобильных майнинговых ферм. Как выясняется, в оккупированной Абхазии 70% электроэнергии, а возможно и больше расходуется на обеспечение электроэнергией майнинговых ферм крипто валюты.



По оценке АМФБ, если сохранится паритет 60/40, в мае-августе потребление электроэнергии в Грузии будет сбалансировано за счет увеличения выработки Энгури ГЭС и Варднил ГЭС.











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