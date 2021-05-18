В Сухуми убит племянник Владислава Ардзинба

В Сухуми убит Кемал Ардзинба - племянник первого лидера абхазских сепаратистов Владислава Ардзинба. По имеющимся данным, убит он был у подъезда собственного дома выстрелом из снайперской винтовки.



Как пишут абхазские Telegram-каналы, Кемал Ардзинба был доставлен в республиканскую больницу, где скончался от ранения.



С именем Кемала Ардзинба в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) связано несколько криминальных инцидентов. По информации СМИ, в 2004 году на него было совершено покушение. В прошлом году, когда был обстрелян дом Владислава Ардзинба, в соцсетях писали, что стреляли родственники убитых авторитетов, которые якобы искали Кемала Ардзинба.









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