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    В Абхазии вспоминают жертв войны с Российской империей
    21.05.2021
    В Абхазии почтили память жертв Кавказской войны – вооруженного сопротивления народов Северного Кавказа войскам Российской империи.

    Церемония прошла у мемориала в Гудауте, посвященного жертвам мухаджирства – насильственно переселенным в Османскую империю и трагически погибших в тот период абхазам. Мемориал в форме корабля символизирует одно из турецких судов, на котором местные жители переплывали Черное море.

    Отметим, что еще в 1997 году де-факто парламент Абхазии признал массовое истребление и изгнание абхазов в XIX веке в Османскую империю актом геноцида. В настоящее время потомки депортированных живут во многих странах Ближнего Востока. Самая большая абхазская диаспора со времен мухаджирства находится в Турции.


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