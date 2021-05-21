Всего 488 человек вакцинированы в Сухуми за 10 дней

21.05.2021 488 человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в Абхазии, из них в Сухуми - 356, сообщает пресс-служба т.н. Минздрава Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).



Управление здравоохранения Администрации г. Сухуми: - поликлиника №1 - 214 человек; - поликлиника №3 (Синоп) - 60 человек; - городская клиническая больница - 82 человека. ГУ МЗ «Республиканская больница» - 20 человек. Гудаутская ЦРБ - 14 человек. Очамчирская ЦРБ - 15 человек. Гагрская ЦРБ - 38 человек. ГУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов" - 15 человек. СЭС - 30 человек.



Вакцинанция от COVID-19 началась в Абхазии 11 мая.











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