.: Лента Новостей
  • Часть грузинских священнослужителей требует от Иоанна Х извинений за встречу с Бжания
  • Всего 488 человек вакцинированы в Сухуми за 10 дней
  • В Абхазии вспоминают жертв войны с Российской империей
  • В Сухуми убит племянник Владислава Ардзинба
  • Посольство Германии в Грузии передало Абхазии медоборудование на 46 тысяч евро
  • В Абхазии стартовала вакцинация препаратом «Sputnik V»
  • АМФБ: Минэкономики должно официально зафиксировать позицию по разделению электроэнергии Энгури ГЭС с Абхазией
  • Гудаутский Covid-госпиталь переполнен
  • Патриарх Варфоломей: у России нет полномочий предоставлять автокефалию Абхазии
  • В оккупированную Абхазию доставили российскую вакцину «Спутник V»

    •
     
    Всего 488 человек вакцинированы в Сухуми за 10 дней
    21.05.2021
    488 человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в Абхазии, из них в Сухуми - 356, сообщает пресс-служба т.н. Минздрава Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).

    Управление здравоохранения Администрации г. Сухуми: - поликлиника №1 - 214 человек; - поликлиника №3 (Синоп) - 60 человек; - городская клиническая больница - 82 человека. ГУ МЗ «Республиканская больница» - 20 человек. Гудаутская ЦРБ - 14 человек. Очамчирская ЦРБ - 15 человек. Гагрская ЦРБ - 38 человек. ГУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов" - 15 человек. СЭС - 30 человек.

    Вакцинанция от COVID-19 началась в Абхазии 11 мая.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия