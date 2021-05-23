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    Часть грузинских священнослужителей требует от Иоанна Х извинений за встречу с Бжания
    23.05.2021 - "СОВА"
    Часть грузинских теологов, священнослужителей и историков обратилась к Патриарху Антиохийскому и всего Востока Иоанну X с критическим письмом. Таким образом они отреагировали на его недавнюю встречу с де-факто президентом Абхазии Асланом Бжания, которая состоялась в Дамаске.

    Авторы письма выразили озабоченность в связи с радушным приемом, оказанным Бжания и подчеркнули, что оккупированная Россией Абхазия, является неотъемлемой частью Грузии.

    «Этот Ваш шаг углубил незажившие раны Иверии. Вы добавили боли сотням тысяч людей, которые были изгнаны Россией с грузинской земли Абхазии в результате этнической чистки. Подобным деструктивным поступком Вы нанесли ущерб собственной личности. Возмущение, вызванное вашим неподобающим поведением, превзошло физическую боль. Вы приветствовали де-факто президента оккупированной Абхазии словами «ваша Церковь» и обещали оказать помощь с церковной точки зрения», — сказано в письме.

    Авторы не преминули подчеркнуть, что произошедшее с канонической точки зрения расценено, как шаг против Грузинской Церкви и призвали Иоанна Х исправить совершенное.

    «Вы должны извиниться перед грузинским народом и Церковью за свои действия и никогда не повторять их. В противном случае ваше неканоническое и нехристианское поведение будет достаточной причиной для разрыва евхаристического общения с Антиохийской церковью.

    Кроме того, у православной общины сложилось впечатление, что Антиохийская Церковь находится под сильным влиянием Московского Патриархата, который использует ее против всемирного престола Константинополя, а теперь и Грузии», — заявили подписавшиеся.

    Напомним, 18 мая в кафедральном Соборе Святой Девы Марии в Дамаске «официальные делегации высокого уровня Сирии и Абхазии» принимал Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X. После встречи на странице Патриархата в социальной сети появился фотоотчет, сопровожденный подписью «Визит президента Абхазии в резиденцию патриарха».


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