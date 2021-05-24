222 умерших в Абхазии и 60 в Цхинвали – DRI об одном годе пандемии

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24.05.2021 «Институт исследования демократии» публикует обзор имеющегося положения в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе с момента начала пандемии коронавируса и ее воздействия на проживающих там граждан.



DRI на основе имеющихся данных пишет, что с тех пор как 6 мая 2021 года в оккупированной Абхазии, где проживает до 244 000 человек был зафиксирован первый случай коронавируса, число инфицированных достигло 14 666 человек, 13 660 человек выздоровели, 222 скончались (умерли). Из них первый пациент умер 26 апреля 2020 года.



В Цхинвальском регионе же, где население составляет около 49 500 человек, по состоянию на 6 мая 2021 года было 3 409 инфицированных и 3080 выздоровевших. Первый случай смерти от коронавируса был зафиксирован 18 октября 2020 года, всего жертвами коронавируса стали более 60 человек.



Часть граждан из оккупированных регионов курс лечения от коронавируса прошли на контролируемой властями Грузии территории.



Что касается вакцинации, как пишет «Институт исследования демократии», в оккупированных регионах при помощи России процесс вакцинации начался в мае. До этого в марте, власти Грузии предложили Сухуми и Цхинвали помощь в вакцинации, но получили от них отказ.



«В Цхинвали вакцинация началась 4 мая. В Абхазии, по словам источника «Института исследований демократии», процесс иммунизации начался с 12 мая. По решению де-факто властей Цхинвали, 2000 доз на первом этапе получат медицинский персонал и работники образовательных учреждений.



В Абхазии 6500 дозами будут вакцинированы медицинский персонал и педагоги, затем сотрудники правоохранительных органов, государственные служащие, и в конце остальные желающие», - пишет DRI.



Согласно DRI, в Сухуми, в начале пандемии были приняты стандартные регуляции в отношении комендантского часа, также о прекращении учебного процесса и о продлении его дистанционно. Однако, в то же время в Абхазии были закрыты так называемые границы, и в то время, когда с Россией в августе открылось сообщение, с грузинской стороной движение по-прежнему ограничено.



Только с 11 февраля 2021 года определенной части проживающего в регионе населения, было разрешено перемещаться через Энгури. Цхинвали же все пункты (точки) доступа на территорию, контролируемую Грузией закрыл.



Как пишет DRI, пандемия и введенные в условиях пандемии эти ограничения, еще больше осложнили положение проживающих в регионе граждан, в особенности этнического грузинского населения.



«Кризис усугубляется периодическим закрытием контрольно-пропускных пунктов и введением ограничений на передвижение, из-за чего с контролируемой территории Грузии становится невозможной отправка лекарств. На фоне пандемии население Гали не может получить адекватную медицинскую помощь», - пишет DRI.



По заявлению неправительственной организации, власти Грузии после обращений неправительственных организаций приняли определенные меры по облегчению положения граждан, проживающих в оккупированных регионах. В том числе, перевод рекомендаций и правил, предоставление медицинского оборудования так называемым властям оккупированной Абхазии и др.



Однако DRI пишет, что, несмотря на это, в оккупированных регионах остро стоит проблема медицинской инфраструктуры, доступность к тестированию Covid-19, доступа к медикаментам и нехватки квалифицированного медицинского персонала.



DRI призывает власти быть более активными в отношении оккупированных регионов. Обеспечить жителям Цхинвали и Абхазии своевременную доставку медицинского обслуживания/медикаментов. Учесть в антикризисном плане специфические потребности проживающих в Гали и Ахалгори наших сограждан.



Кроме того, для уменьшения воздействия пандемии, для облегчения положения населения, проживающего в Цхинвали и Абхазии, а также вдоль разделительной линии, разработать с учетом потребностей населения целевые программы.











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