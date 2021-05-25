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    Бжания не заметил криминала в Абхазии
    25.05.2021
    Лидер оккупационного режима Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Аслан Бжания рассказал одному из изданий о том, насколько безопасно российским туристам отдыхать в Абхазии. Сославшись на собственную статистику, де-факто лидер отметил: «в прошлом году по Абхазии был зарегистрирован всего один разбой».

    «В целом же, если говорить о безопасности, я думаю, что у нас дела с этим обстоят неплохо, а будет ещё лучше. В прошлом году по всей стране был зарегистрирован всего один разбой. Один человек был похищен, его увезли в Грузию, но через две недели он был найден и освобождён. Какие-то карманные кражи, наверно, случаются, но тяжких преступлений практически нет. С учетом того, что к нам приезжает миллион человек в год, это не такая уж плохая статистика», — сказал Бжания.

    Вспомнил Бжания и нашумевший случай, произошедший в Абхазии в 2019-м, когда была изнасилована и ограблена гражданка России. Бжания подчеркнул, что злоумышленник был осужден на 10 лет.

    Добавим, что Тбилиси не ведет криминальную статистику неподконтрольного региона. Между тем, согласно данным т.н. Генеральной прокуратуры Абхазии, в 2020 году было зарегистрировано 762 преступления, что на 29 больше, чем в 2019-м. Значительная часть приходится на кражи и незаконный оборот наркотиков. Однако было выявлено 37 фактов, относящихся к корыстно-насильственным действиям – похищения, разбойные нападения и грабежи.


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