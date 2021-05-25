Бжания: Вопрос о возвращении вынужденных переселенцев в Абхазию закрыт

25.05.2021 «Напоминаем, что когда-то стоял вопрос о возвращении вынужденных переселенцев из Грузии. Этот вопрос сегодня закрыт», — сказал лидер оккупационного режима Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Аслан Бжания в интервью российской газете.



«К сожалению, между Грузией и Абхазией не подписано соглашение о неприменении силы. Они не признают нас, они не видят Абхазию как государство. Следовательно, у нас нет межгосударственных контактов. У нас есть только женевские переговоры с участием России. Хочу подчеркнуть, что мы не собираемся обсуждать государственный статус Абхазии ни с Грузией, ни с кем-либо еще, и этот вопрос закрыт навсегда», — заявил он.



По словам Бжания, «сегодня в Абхазии проживает 45 тысяч грузин, большинство из них не имеют абхазского гражданства, но живут в обычном режиме».



Со времени войны в Абхазии на подконтрольной Тбилиси территории проживало более 273 000 вынужденных переселенцев.









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